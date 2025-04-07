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Противник прёт на Курск: Стянуты колоссальные резервы. Убитых больше 170. Что говорит Минобороны?

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Комментарии
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тн
татьяна неструева
так об этом  уже давно говорили .что они готовятся  и что силы перебрасывают .  по моему  все знали  ?а   ГШ  не знал ?
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