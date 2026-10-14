Бубнов не включил «Спартак» даже в топ-3 по итогу сезона, похвалил тренерский подход Слуцкого и припечатал Талалаева – регбиста и торговца

«После 10-го тура, как я сказал, если «Краснодар» проиграет, то «Зенит» станет чемпионом. Я не буду менять прогноз ни после 20-го, ни после 30-го тура, - заявил ветеран «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов, оценивая шансы топ-клубов РПЛ на чемпионство.