Рябков заявил, что Украина никогда не вступит в НАТО

Замминистра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков оценил слова генсека Североатлантического блока Йенса Столтенберга, заявившего, что киевский режим может присоединиться к НАТО только в случае победы в конфликте с РФ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии