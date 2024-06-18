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Рябков заявил, что Украина никогда не вступит в НАТО

Рябков заявил, что Украина никогда не вступит в НАТО

Замминистра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков оценил слова генсека Североатлантического блока Йенса Столтенберга, заявившего, что киевский режим может присоединиться к НАТО только в случае победы в конфликте с РФ.

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