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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Осень в гости к нам пришла.

Осень в гости к нам пришла.

Традиционно, в нашем детском саду прошли осенние развлечения.Главной гостьей была красавица Осень. Яркая и веселая она водила с ребятами хороводы, играла в игры, загадывала загадки, пела песни и танцевала.

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