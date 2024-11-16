Осень в гости к нам пришла.

Традиционно, в нашем детском саду прошли осенние развлечения.Главной гостьей была красавица Осень. Яркая и веселая она водила с ребятами хороводы, играла в игры, загадывала загадки, пела песни и танцевала.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии