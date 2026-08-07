Дональд Трамп выбрал себе новую жертву и заявил, что может легко превратить Швейцарию из благополучной страны в проблемную

Дональд Трамп выбрал себе новую жертву и заявил, что может легко превратить Швейцарию из благополучной страны в проблемнуюДональд Трамп заявил, что может «одним росчерком пера» лишить Швейцарию ее элитного положения и превратить в очень проблемную страну.