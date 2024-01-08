РЖД: на перегоне Забайкальской железной дороги сошли с рельсов 14 вагонов поезда

Сход 14 вагонов грузового поезда случился в ночь на 9 января в Забайкалье.РЖД в своем официальном Telegram-канале сообщила, что инцидент произошел на перегоне Алеур-Бушулей Забайкальской железной дороги в 1:17 по местному времени.