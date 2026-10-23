Можно быть гением с IQ 150, обаянием кинозвезды и амбициями перевернуть целую индустрию и при этом регулярно срывать дедлайны, тонуть в собственных делах и превращать простую мысль в получасовую пытку для слушателей.
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