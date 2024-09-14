🇨🇳🇲🇾 О перспективах единого фронта против КНР в Южно-Китайском море На недавнем Восточном экономическом форуме одним из главных гостей стал малазийский премьер Анвар Ибрагим.
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🇨🇳🇲🇾 О перспективах единого фронта против КНР в Южно-Китайском море На недавнем Восточном экономическом форуме одним из главных гостей стал малазийский премьер Анвар Ибрагим.
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