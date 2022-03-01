Путин подписал новое распоряжение, касающееся обращения валюты

Вывоз наличной валюты из РФ ограничат суммой в 10 тысяч долларов США. Такая мера предусмотрена указом о дополнительных мерах по обеспечению финансовой стабильности, который подписал 1 марта президент РФ Владимир Путин, сообщает «Российская газета».