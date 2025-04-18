Работа "Кочевников"

Редкое видео. Работа мобильной группы охотников на БПЛА "Кочевники".Их задачей является обнаружение и уничтожение дронов самолетного типа, которые противник запускает по ночам на малой высоте по территории России.
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