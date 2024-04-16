В Астрахани ожидается суд над поставщиками фальсифицированных медицинских халатов

Ущерб в 5 миллионов рублей уже возмещен. Прокуратура Астраханской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении пяти жителей Москвы и Астрахани, обвиняемых в мошенничестве в особо крупном размере.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии