Массово, но точно. Итоги трансферной кампании «Арсенала»

Подходит к концу дозаявочная кампания в российском футболе. Прямые трансферы между клубами уже невозможны, остается еще несколько дней на подписание контрактов с игроками, которые давно остаются без клубов.
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