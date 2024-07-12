Могут ли истребители F-16 усилить противовоздушную оборону Украины?

Поскольку запасы самолетов на исходе, Киев будет приветствовать современные самолеты НАТО. Истребители F-16 впервые за несколько недель примут участие в боевых действиях в воздушном пространстве Украины, что обеспечит своевременное и существенное усиление ее противовоздушной обороны, пишут аналитики издания The National News.
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