Могут ли истребители F-16 усилить противовоздушную оборону Украины?

Поскольку запасы самолетов на исходе, Киев будет приветствовать современные самолеты НАТО. Истребители F-16 впервые за несколько недель примут участие в боевых действиях в воздушном пространстве Украины, что обеспечит своевременное и существенное усиление ее противовоздушной обороны, пишут аналитики издания The National News.