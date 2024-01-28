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Третий «Дэдпул», сиквел «Дюны» и «Фуриоса» с Аней Тейлор-Джой: 20 примечательных фантастических фильмов 2024 года

Третий «Дэдпул», сиквел «Дюны» и «Фуриоса» с Аней Тейлор-Джой: 20 примечательных фантастических фильмов 2024 года

В прошлом году, в пику санкциям, уходу из России крупных голливудских игроков и забастовкам актеров и сценаристов, зрителям представили несколько любопытных фантастических лент вроде приквела «Голодных игр», финала «Стражей Галактики», первой части «Мятежной луны» и продолжения мультфильма «Человек-паук: Через вселенные».

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