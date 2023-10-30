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9 вещей, о которых можно врать ребенку

9 вещей, о которых можно врать ребенку

По словам детского психолога, обманывать своих чад можно больше 30 раз в день фото: Shutterstock/Fotodom.

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Комментарии
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ГФ
Герман Фролов
Врать нельзя, тем более детям. Они вырастут и будут думать, что их родители плохие и всё время их обманывали. Откровенно врать можно только в исключительных случаях, которые исчисляются единицами, а не десятками. Ну зачем говорить, что , если зубы не чистить, они выпадут? Почему нельзя сказать, что если зубы не чистить, то они будут больно болеть и будут плохо пахнуть, из-за чего с тобой никто не захочет общаться. А если дети постарше поймут, что родители им врут, то они тоже будут врать родителям, да и другим людям. Если нельзя сказать правду, то нужно так и сказать ребенку: &quot;Я не знаю&quot; или &quot;Ты сейчас этого не поймёшь&quot; или что-то в этом роде.  Отношение ко лжи в нашем обществе легкое и прощающее, возможно,   потому, что  власти и даже президент обманывают народ и врут там, где можно было бы не врать.
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