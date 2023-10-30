9 вещей, о которых можно врать ребенку

ГФ

Герман Фролов

Врать нельзя, тем более детям. Они вырастут и будут думать, что их родители плохие и всё время их обманывали. Откровенно врать можно только в исключительных случаях, которые исчисляются единицами, а не десятками. Ну зачем говорить, что , если зубы не чистить, они выпадут? Почему нельзя сказать, что если зубы не чистить, то они будут больно болеть и будут плохо пахнуть, из-за чего с тобой никто не захочет общаться. А если дети постарше поймут, что родители им врут, то они тоже будут врать родителям, да и другим людям. Если нельзя сказать правду, то нужно так и сказать ребенку: "Я не знаю" или "Ты сейчас этого не поймёшь" или что-то в этом роде. Отношение ко лжи в нашем обществе легкое и прощающее, возможно, потому, что власти и даже президент обманывают народ и врут там, где можно было бы не врать.