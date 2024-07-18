Поставили знак «давно»: новый диск «=1» Deep Purple сделан по-старому

Свежий альбом Deep Purple — уже в продаже и на стримингах. В том числе на российских. Легендарная группа выпустила лонгплей с новым гитаристом Саймоном Макбрайдом, но обновления звучания не произошло, а вокальная форма Йена Гиллана вызывает всё больше вопросов.
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