Поставили знак «давно»: новый диск «=1» Deep Purple сделан по-старому

Свежий альбом Deep Purple — уже в продаже и на стримингах. В том числе на российских. Легендарная группа выпустила лонгплей с новым гитаристом Саймоном Макбрайдом, но обновления звучания не произошло, а вокальная форма Йена Гиллана вызывает всё больше вопросов.