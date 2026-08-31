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Воспитанник «Реала» побил 33-летний рекорд Ла Лиги

Воспитанник «Реала» побил 33-летний рекорд Ла Лиги

Вратарь «Хетафе» Давид Сория вышел в стартовом составе команды на матч 3-го тура Ла Лиги с «Осасуной».

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