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Foreign Affairs: новый пакет помощи от США не поможет Украине без мобилизации

Foreign Affairs: новый пакет помощи от США не поможет Украине без мобилизации

Новый пакет военной помощи от Соединенных Штатов не спасет положение Украины на фронте, если ее власти не проведут трехэтапную мобилизацию, уверен военный эксперт, старший научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований в Лондоне Джек Уотлинг.

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