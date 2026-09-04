Новоаннинским районным судом жительница столицы привлечена к уголовной ответственности за нападение на полицейского в гостинице Судом установлено, что в апреле 2026 года в отдел полиции от директора магазина «Пятерочка» поступило сообщение о краже трех бутылок вина неизвестной женщиной.
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