Новоаннинским районным судом жительница столицы привлечена к уголовной ответственности за нападение на полицейского в гостинице Судом установлено, что в апреле 2026 года в отдел полиции от директора магазина «Пятерочка» поступило сообщение о краже трех бутылок вина неизвестной женщиной.