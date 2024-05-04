В Курганской области закрыли лодочную переправу через Тобол

В селе Звериноголовское Курганской области закрыта лодочная переправа через Тобол. Такое решение принято из-за снижения паводковых вод ниже предельного уровня использования моторных плавательных средств, сообщили в пресс-службе мэрии округа.
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