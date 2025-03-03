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Суд аннулировал аренду более 20 объектов ЖКХ в Хабаровском крае

В Хабаровском крае прокуратура добилась отмены незаконных договоров аренды более 20 объектов коммунальной инфраструктуры, переданных ресурсоснабжающим организациям без заключения концессионных соглашений.

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