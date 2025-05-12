Министр транспорта Бурятии задержан за коррупцию: подробности дела неизвестны

Министр транспорта Бурятии Александр Гоге задержан по подозрению в коррупции. Зампред Вячеслав Сухоруков подтвердил совместную работу регионального правительства и правоохранительных органов, подчеркнув важность конфиденциальности в данном деле.
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