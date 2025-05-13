В Китае восхитились решением Путина по переговорам с Украиной: есть ли шансы у Киева

МОСКВА, 13 мая, ФедералПресс. Переговоры между Россией и Украиной могут выйти на новый уровень после того, как президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва настроена на серьезные переговоры, которые должны устранить первопричины конфликта.
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