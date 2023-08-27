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Найдена записка Жириновского от 2018 года: Пророчество сбылось до буквы

Найдена записка Жириновского от 2018 года: Пророчество сбылось до буквы

Вице-спикер Госдумы опубликовал полностью сбывшееся предсказание Жириновского.Предсказание, а точнее – точный прогноз на годы вперёд, написанное в 2018 году Владимиром Жириновским, опубликовал вице-спикер Государственной Думы Борис Чернышов.

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Комментарии
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Алексей Тан
В Конце времён... много-о-о всяких колдунов и &quot;пророков&quot; появится.... а так же, -Что вам нужно я вам всё сказал... и больше не дам вам пророков. (Новый завет) ... Не потому ли, в Русском языке... появилось выражение (понятие) ВАНГОВАТЬ... вангует, Что то &quot;наша&quot; полу иудейская дума... В ЯЗЫЧЕСТВО скатываться стала!.. -с чего бы это???.
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