Найдена записка Жириновского от 2018 года: Пророчество сбылось до буквы

Алексей Тан

В Конце времён... много-о-о всяких колдунов и "пророков" появится.... а так же, -Что вам нужно я вам всё сказал... и больше не дам вам пророков. (Новый завет) ... Не потому ли, в Русском языке... появилось выражение (понятие) ВАНГОВАТЬ... вангует, Что то "наша" полу иудейская дума... В ЯЗЫЧЕСТВО скатываться стала!.. -с чего бы это???.