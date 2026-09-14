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Новый метод сверхразрешающей микроскопии позволил наблюдать клетки в реальном времени

Новый метод сверхразрешающей микроскопии позволил наблюдать клетки в реальном времени

Изображение внешней мембраны митохондрий, полученное с помощью метода SPIFFI (слева), в сравнении с широкопольной микроскопией (справа) / © EPFL Метод получил название SPIFFI — Spatial Polarization-Induced Fluorescence Fluctuation Imaging, или визуализация флуктуаций флуоресценции, индуцированных пространственной поляризацией.

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