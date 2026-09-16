Гонцова обвинили в превышении полномочий и взятке на 142 млн

Александра Гонцова обвиняют в превышении полномочий и крупной взятке. В 2023 году он подписал акты на оплату 142,8 млн рублей для челябинских подрядчиков, не завершивших работы в Шадринском округе.
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