В Псковской области полицейские и их юные помощники провели антинаркотический рейд и профилактические лекции

В южной столице региона в ходе первого этапа межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Чистое поколение - 2025» сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области совместно с коллегами из ОМВД России по городу Великие Луки организовали ряд мероприятий, способствующих формированию правового сознания молодежи.