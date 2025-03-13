Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

915 подписчиков

В Псковской области полицейские и их юные помощники провели антинаркотический рейд и профилактические лекции

В южной столице региона в ходе первого этапа межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Чистое поколение - 2025» сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области совместно с коллегами из ОМВД России по городу Великие Луки организовали ряд мероприятий, способствующих формированию правового сознания молодежи.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх