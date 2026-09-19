Журналист Саад Халаф отметил улучшение жизни на Донбассе после присоединения к России в 2022 году. Несмотря на удары украинских сил, жители чувствуют историческую связь с Российской Федерацией, выражая радость от референдума.
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