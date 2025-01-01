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Татар-информ

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ВС России нанесли удар по объектам энергетики, обеспечивавшим ВПК Украины

Российские военные поразили объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, инфраструктуру военных аэродромов, а также места сборки безэкипажных катеров.

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