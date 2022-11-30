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Выбираем цветы для будущего оформления участка

Выбираем цветы для будущего оформления участка

﻿﻿Здравствуйте, уважаемые дачники и садоводы, вы находитесь на странице "Цветы и сад". 1. Хризантема Крупноцветковые сорта этого растения не зимуют в грунте в регионах с холодным климатом, поэтому их необходимо содержать дома, в прохладном месте.

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