Выбираем цветы для будущего оформления участка

﻿﻿Здравствуйте, уважаемые дачники и садоводы, вы находитесь на странице "Цветы и сад". 1. Хризантема Крупноцветковые сорта этого растения не зимуют в грунте в регионах с холодным климатом, поэтому их необходимо содержать дома, в прохладном месте.