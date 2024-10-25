Над Ростовской областью военные обнаружили и сбили украинский воздушный шар

Ещё три беспилотника уничтожили над акваторией Азовского моря.В ночь на 25 октября боевые расчёты сил противовоздушной обороны обнаружили и ликвидировали в небе над Ростовской областью малоразмерный воздушный шар, сообщили в министерстве обороны России.