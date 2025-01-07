В США раскрыли, зачем Зеленскому нужна контратака ВСУ в Курской области

Бывший сотрудник Пентагона рассказал американскому изданию о планах украинского президента.Контратака ВСУ в Курской области нужна была Зеленскому в рамках подготовки к встрече на военной базе "Рамштайн" 9 января.
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