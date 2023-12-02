Вы истинный эстет, если без труда закончите названия всемирно известных картин - ТЕСТ

Каждый хоть раз слышал о Ван Гоге или Леонардо да Винчи. Их творчество проходят ещё в школе, а смогли бы вы отгадать названия всемирно известных картин прямо сейчас? ИА UssurMedia предлагает вам испытать себя и доказать, что вы хоть немного смыслите в живописи.
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