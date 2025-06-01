06,01,25 Часов Яр - Северный Активные боевые действия в районе Артёмовска. Успешное поражение барражирующим боеприпасом "Ланцет" боевой машины пехоты ВСУ в микрорайоне Северный города Часов Яр.
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06,01,25 Часов Яр - Северный Активные боевые действия в районе Артёмовска. Успешное поражение барражирующим боеприпасом "Ланцет" боевой машины пехоты ВСУ в микрорайоне Северный города Часов Яр.
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