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Индекс VN-Index с трудом удерживает психологический рубеж на отметке 1800 пунктов

Индекс VN-Index с трудом удерживает психологический рубеж на отметке 1800 пунктов

На Хошиминской фондовой бирже зафиксировано сильное падение главного вьетнамского индекса VN-Index, который снизился на 27,8 пункта, или на полтора процента, остановившись прямо на границе ключевого психологического барьера в 1800,54 пункта.

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