Живопись в деталях

Сэр Томас Лоуренс - Дети Калмади (1818) Франц Ксавер Винтерхальтер (1805–1873) — немецкий живописец и литограф, один из самых модных портретистов середины XIX века "Девушка с бубном" (фрагмент) Художник / Гаэтано де Мартини Max Nonnenbruch (1857 - 1922, German) Александр Рослин (1718-1793) «Антуанетта Агата Монтодэн де Лоней» (урождённая Паско) фрагмент Владислав Чахурский (пол.
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