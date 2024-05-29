Еще один новый город появится в Ленобласти

ГАТЧИНА, 29 мая, ФедералПресс. Поселок Бугры в Ленинградской области получит статус города. В ходе заседания законодательного собрания региона стало известно, что граница муниципального образования не изменится.
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