10 сильнейших снегопадов в истории

Сильный снегопад способен парализовать даже самый крупный город за считанные часы — дороги заметает снегом, люди не могут попасть на работу или домой, продукты не могут доставить в магазины, линии электропередач выходят из строя под тяжестью налипшего снега.
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