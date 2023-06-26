Свежие комментарии

  • Валерий Ворожищев
    Приятно видеть разные типы авто ГАЗ. Прекрасный дизайн, радующий глаз."ГАЗ" начнет прои...
  • Mikhail Stepanov
    Нахер с пляжа! Никакой им доли! Пошли вон!Правительство Япо...
  • Владимир 123
    все на продажу....Гохран получит пр...

Сектор логистики Китая демонстрирует устойчивый рост

Сектор логистики Китая демонстрирует устойчивый рост

Сектор логистики Китая достиг 347,6 трлн юаней (48,6 трлн долларов США) в прошлом году, увеличившись на 3,4% в годовом исчислении, что свидетельствует об устойчивом росте логистического сектора Китая, согласно недавнему отчету Министерства торговли.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх