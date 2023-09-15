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Артюхин о драках в КХЛ: «Мало пока боев, ушло поколение. Все стараются играть аккуратно, какого-то «месива» не видел»

– Мало пока событий, связанных с боями, каких-то запоминающихся драк я не увидел. Ушло поколение ребят, которые часто сбрасывали перчатки.

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