AC: Участие США в борьбе за Крым закончится мировой войной

Обозреватель журнала American Conservative Брэдли Девлин предупредил, что в случае поддержки Соединенными Штатами Америки претензий киевского режима на Крымский полуостров, может разгореться Третья мировая война.
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