Страна и люди
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Страна и люди

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Людей делили на сорта ВСЕГДА

 Вчера  я опубликовала  пост Дело АртамоноваПервый   же  комментарий    к  этому  посту  был  такой: "Деление людей на произвольные категории, их "сортировка" - характерная черта и расизма, и либерализма, и нацизма и прочего подобного.

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