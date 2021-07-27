Личная драма Анны Снаткиной

Дорога к мечте всегда полна сложных испытаний. Особенно если этой мечтой является карьера актрисы. Необходимо постоянно работать над собой и совершенствоваться, пренебрегать личной жизнью, ставить профессию превыше всего – иначе успеха не добьешься.