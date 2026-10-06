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Кожевников об отстранении Разина: «Если ребята пожаловались – это какие-то мягкие игрушки, детский сад, 1990-е. Удивительное решение, не думаю, что это из-за пресс-конференций»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников недоволен тем, что «Металлург» отстранил Андрея Разина .

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