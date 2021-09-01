Пропорции счастья

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10 лучших ролей Луи де Фюнеса

10 лучших ролей Луи де Фюнеса

Луи Жермен Давид де Фюнес де Галарса, которого зрители знают как величайшего комика мирового кинематографа под именем Луи де Фюнес, родился 31 июля 1914 года в одной из коммун французского департамента О-де-Сен, что в 8 километрах от Парижа.

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