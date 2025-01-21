Российские пенсионеры могут получить увеличенную пенсию уже в феврале

Уже в феврале российские пенсионеры могут получить дополнительно проиндексированную пенсию, а также компенсацию за январь, рассказал в беседе с РИА Новости депутат Государственной думы от «Единой России», член Комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин.
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