Российские пенсионеры могут получить увеличенную пенсию уже в феврале

Уже в феврале российские пенсионеры могут получить дополнительно проиндексированную пенсию, а также компенсацию за январь, рассказал в беседе с РИА Новости депутат Государственной думы от «Единой России», член Комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин.