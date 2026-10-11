Песков: с Путиным день рождения лично отмечали совсем немного людей

В день рождения президента России Владимира Путина с ним было совсем немного людей, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков 11 октября в интервью Павлу Зарубину для ИС «Вести».
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