Неестественная убыль населения

Алексей Зотьев 2 сентября 2024 г., 17:25 Граждане стараются покинуть Украину при первой же возможности Федерация баскетбола Украины пожизненно дисквалифицировала тренера национальной команды Артема Слипенчука и игрока Артема Покоенко.
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