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Русский Днепропетровск

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Неестественная убыль населения

Алексей Зотьев 2 сентября 2024 г., 17:25   Граждане стараются покинуть Украину при первой же возможности Федерация баскетбола Украины пожизненно дисквалифицировала тренера национальной команды Артема Слипенчука и игрока Артема Покоенко.

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