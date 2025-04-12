Келлог: виды минералов, имеющихся на Украине, доподлинно не установлены

Виды и стоимость минералов, имеющихся на Украине, доподлинно не установлены. Соответствующее заявление сделал специальный посланник президента Соединенных Штатов Кит Келлог, который стал собеседником британского издания The Times.
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