Microsoft Edge позволит контролировать объем оперативной памяти, доступный для ег...

Microsoft Edge позволит контролировать объем оперативной памяти, доступный для его использованияMicrosoft работает над новой функцией для браузера Edge, позволяющей пользователям ограничить объем используемой оперативной памяти.
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